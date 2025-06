De Vrij elogia Chivu | È molto deciso sa quello che vuole Ci saranno nuovi principi di gioco

Stefan de Vrij si mostra entusiasta e determinato di fronte all'esordio al Mondiale per Club, lodando il nuovo staff e il suo allenatore Cristian Chivu. Con una mentalità decisa e una visione chiara, il difensore dell’Inter promette che ci saranno nuovi principi di gioco pronti a sorprendere gli avversari. La sua sicurezza e il suo impegno rappresentano un punto di forza per la squadra, pronta a scrivere una nuova pagina di successi.

Il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Intervistato da La Repubblica in vista dell’esordio di questa notte al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey, il difensore dell’ Inter, Stefan de Vrij, ha parlato così delle prime settimane di lavoro sotto gli ordini del nuovo allenatore Cristian Chivu e del suo staff tecnico. Alle 03:00 (ora italiana) la squadra nerazzurra inizierà il proprio cammino nella competizione internazionale che si disputa negli Stati Uniti d’America (sabato sera, alle ore 21, la gara del secondo turno contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij elogia Chivu: «È molto deciso, sa quello che vuole. Ci saranno nuovi principi di gioco»

