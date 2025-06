De Vrij | Chivu è molto deciso ecco come cambierà il nostro gioco

Stefan de Vrij svela la sua determinazione e la voglia di cambiare le sorti dell'Inter nel Mondiale per club. Dalla vibrante Los Angeles, il difensore nerazzurro anticipa il debutto contro Monterrey al Rose Bowl di Pasadena, promettendo una prestazione decisa e carica di grinta. L’attesa è alle stelle: il futuro della squadra si gioca questa notte. Restate con noi per vivere insieme ogni emozione di questa sfida epica.

Le parole di Stefan de Vrij da Los Angeles, alla vigilia di Monterrey-Inter, debutto della squadra nerazzurra nel Mondiale per club. Si gioca al Rose Bowl di Pasadena alle 3 della notte italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Vrij: "Chivu è molto deciso, ecco come cambierà il nostro gioco"

