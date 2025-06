De Pascale il cordoglio | Giorni tristi per tutti FI | Rete 118 con criticità

In un momento di immenso dolore, la nostra regione si stringe con affetto alle famiglie delle tre giovani vite spezzate in un tragico evento. La comunità si è unita sui social e nelle strade, condividendo un senso di incredulità e solidarietà . Il governatore ha espresso il suo cordoglio, ricordando che, di fronte a questa perdita, il dolore diventa ancora più palpabile. Un gesto di vicinanza che ci ricorda l'importanza di stare insieme nei momenti più difficili.

Le tre vite spezzate hanno addolorato l’intera Regione e non solo. Tanti messaggi di affetto e solidarietà sui social. Una processione continua di chi è incredulo che tre vite così giovani si siano spente in sole 48 ore, a pochi chilometri di distanza. Dalla Regione non poteva mancare il messaggio di cordoglio del governatore: "A tutte le famiglie, alle prese con un dolore che è anche solo difficile immaginare, va il nostro pensiero più sincero e il nostro abbraccio. Come Regione Emilia Romagna, ci stringiamo al loro dolore e a quello delle comunità colpite". Così ieri Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha espresso il cordoglio e solidarietà per le tragedie che si sono registrate nel weekend sia ai lidi ferraresi che a Misano: "Sono giorni tristi per la nostra comunità regionale – afferma –, segnati da eventi che ci toccano nel profondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Pascale, il cordoglio: "Giorni tristi per tutti". FI: "Rete 118 con criticità "

In questa notizia si parla di: cordoglio - pascale - giorni - tristi

Quattro tragedie nel fine settimana in Romagna, il cordoglio del presidente della Regione: «Giorni tristi per tutta la nostra comunità regionale» Vai su Facebook

EMILIA-ROMAGNA: Presidente de Pascale, cordoglio alle famiglie per i morti nel weekend; Emilia-Romagna, il presidente de Pascale: Giorni tristi per la comunità regionale, eventi che ci toccano nel profondo; E’ morto il ragazzino soccorso in mare nel Ferrarese: è la terza tragedia in 48 ore.

De Pascale, il cordoglio: "Giorni tristi per tutti". FI: "Rete 118 con criticità" - Una processione continua di chi è incredulo che tre vite così giovani si siano sp ... Da ilrestodelcarlino.it

Il presidente de Pascale: Giorni tristi per la comunità regionale, eventi che ci toccano nel profondo - “A tutte le famiglie, alle prese con un dolore che è anche solo difficile immaginare, va il nostro pensiero più sincero e il nostro abbraccio. Scrive msn.com