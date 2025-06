De Luca | La Campania derubata di tre miliardi per la sanità

De Luca denuncia un danno di tre miliardi alla Campania, evidenziando le ingiustizie nel sistema sanitario nazionale. La sfida è unificare le condizioni finanziarie tra Nord e Sud, per garantire pari opportunità e più efficienza. Un passo fondamentale per ridurre le disparità e costruire un’Italia più giusta e coesa. Solo così potremo assicurare un futuro di solidarietà e progresso per tutti.

“Dobbiamo lavorare per unificare l'Italia, il primo problema è quello finanziario perché ci sono divari insostenibili tra regioni del Nord e il complesso delle regioni del Sud. Il primo obiettivo è unificare le condizioni finanziare della sanità italiana, non voglio togliere alle regioni che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - De Luca: “La Campania derubata di tre miliardi per la sanità”

In questa notizia si parla di: sanità - luca - campania - derubata

Sanità, Piero De Luca (PD): “In Campania fatta una rivoluzione da difendere. Basta tagli del Governo” - La Campania ha vissuto una rivoluzione sanitaria sotto la guida di Piero De Luca. Uscita dal commissariamento dopo un decennio, la Regione ha affrontato e superato le criticità nei livelli essenziali di assistenza.

Canale 78 in tutta la Campania Vai su Facebook

Sanità, De Luca: Campania derubata di 3 mld in 10 anni, ora stesse risorse per tutte le regioni; Sanità, Rocca: No divisioni, serve responsabilità per recuperare fiducia cittadini in Ssn; Sanità, De Luca: in Campania quindicimila dipendenti in meno e 200 milioni “derubati” dal riparto nazionale.