DC Studios | aggiornamenti su Waller Batman Teen Titans e gli altri progetti

DC Studios sta scuotendo il mondo dei supereroi con aggiornamenti entusiasmanti! James Gunn, co-presidente e mente brillante dietro il futuro del DCU, ha condiviso dettagli esclusivi su Waller, Batman, Teen Titans e molto altro. Tra smentite di voci infondate e anticipazioni sui prossimi capitoli, si prepara un nuovo entusiasmante capitolo per gli appassionati. Waller è ancora...

Il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, ha usato il suo account @Threads per rispondere alle domande dei fan su diversi argomenti relativi all’imminente uscita cinematografica del Big Blue e al futuro del DCU. L’ex regista dei Guardiani della Galassia ha dedicato gran parte del suo tempo a smentire le voci e ad aggiornare i progetti DCU, rivelando: Waller è ancora in fase di sviluppo e non è stato rielaborato per diventare una serie di Checkmate;. Kevin Feige non ha visto un’anteprima di Superman;. Non capisce il dibattito sull’opportunitĂ che il cappuccio di Batman abbia gli occhi bianchi;. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

