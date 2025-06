Dazi Trump sigla l’intesa con Londra al G7 e preme sull’Europa | Accordo entro il 9 luglio

Donald Trump accelera sulla scena internazionale, siglando un importante accordo sui dazi con il Regno Unito al G7 canadese e spingendo l’Europa a concludere un’intesa entro il 9 luglio. La strategia del presidente americano mira a rafforzare le relazioni e a proteggere gli interessi economici degli Stati Uniti in vista dell’entrata in vigore delle nuove tariffe. La partita è aperta: il futuro degli scambi commerciali globali si gioca in questi giorni decisivi.

Donald Trump accelera sulla diplomazia commerciale. Al G7 canadese, il presidente americano ha siglato l'accordo sui dazi con il Regno Unito e ha intensificato le pressioni sull'Unione Europea per raggiungere un'intesa entro il 9 luglio, data limite prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe statunitensi. L'intesa con il Regno Unito: "Rapporto fantastico". Il patto con Londra è stato formalizzato durante un incontro bilaterale con il primo ministro britannico Keir Starmer, a margine dei lavori nel resort di Kananaskis, nella provincia canadese dell'Alberta che ospita i leader delle sette maggiori economie mondiali.

