Dazi proposta Ue non soddisfa Trump | Senza accordo pagherete qualsiasi cifra dirò

Le tensioni commerciali tra UE e USA sembrano avvicinarsi a un punto di svolta, secondo Handelsblatt. Dopo mesi di negoziati complicati, Bruxelles si dice pronta a ridurre le tariffe al 10%, ma solo se vengono rispettate condizioni chiare e trasparenti. L'orizzonte di un accordo sembra più vicino, ma cosa succederà se le parti non trovano un’intesa? La partita sui dazi continua a tenere banco, con rischi e opportunità da valutare attentamente.

Secondo la testata tedesca Handelsblatt, il Vecchio e il Nuovo Continente avrebbero trovato un accordo sui dazi reciproci. Sembrerebbe che Bruxelles si sia detta disponibile ad accettare un'aliquota fissa del 10% dagli Usa, ma solamente a condizioni "precise e trasparenti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, proposta Ue non soddisfa Trump: “Senza accordo, pagherete qualsiasi cifra dirò”

