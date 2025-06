Dazi parla Livio Buffo | La sospensione delle tariffe reciproche non ha placato gli animi dei produttori di vino

dazi, parlano Livio Buffo: la sospensione delle tariffe reciproche non ha placato gli animi dei produttori di vino. UE e Stati Uniti potrebbero aver trovato un accordo sulle tariffe minacciate ad aprile dal presidente Trump. Dal vertice G7 in Canada emergono indiscrezioni che indicano una possibile riduzione al 10%, una percentuale “accettabile” rispetto alle tariffe a due zeri o molto più alte di prima. Le voci non tranquillizzano il settore, alimentando l’incertezza e la preoccupazione tra gli operatori.

UE e stati Uniti potrebbero aver trovato un accordo riguardo i dazi commerciali minacciati ad aprile dal presidente Trump. Dal vertice G7 in Canada arrivano indiscrezioni secondo le quali le tariffe potrebbero fermarsi a un 10%, percentuale 'accettabile' rispetto a quelle a due zeri o quelle, comunque, molto alte delle quali si è parlato fino alla comunicazione della sospensione di 90 giorni voluta dal Tycoon. Le voci non tranquillizzano il mondo del vino, come spiega a Libero Livio Buffo, ceo dell'agenzia di comunicazione Cenacoli e fondatore di oscarwine – uno dei siti di settore più letti in Italia, recentemente diventato freepress – che in questi giorni ha incontrato diversi produttori provenienti da tutta Italia.

