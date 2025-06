Dazi Donald Trump | L' Ue non sta offrendo un accordo equo

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’UE sui dazi di Donald Trump si fanno sempre più intense, evidenziando come il presidente americano non stia offrendo un accordo equo. La sua proposta di intensificare le espulsioni nelle città democratiche solleva interrogativi sulla reale volontà di trovare una soluzione condivisa. In questo scenario, il rischio di escalation commerciale e politica si fa sempre più concreto, lasciando il mondo ad attendere sviluppi cruciali.

Sulle immigrazioni irregolari, lunedì, il presidente americano aveva proposto di "intensificare le espulsioni nelle città guidate dai Democratici".

Donald Trump critica la sentenza sui dazi: "Decisione politica e orribile" - Donald Trump torna alla carica, criticando la recente sentenza sui dazi che ha scatenato un acceso dibattito politico.

Trump, i dazi, il dollaro, i mercati (e l’Europa): la versione di Rogoff In una bella intervista realizzata nei giorni scorsi da Federico Fubini per il Corriere della Sera, l’economista di Harvard Kenneth Rogoff riflette sul futuro del "biglietto verde", dell’amministrazion Vai su Facebook

Good morning, capitalism | Il documentario sul miracolo economico del Vietnam; Borsa: Europa verso avvio debole con nuove minacce Trump su dazi, euro sopra 1,15$; Trump negozierà i dazi? La Casa Bianca dice che oltre 50 paesi vogliono avviare colloqui.

Dazi: l’Ue pronta ad accettare il 10% su tutti i prodotti. Merz ottimista sull’accordo. Intanto Trump apre al Canada - Bruxelles offre a Trump un accordo che fissa i dazi al 10%. Si legge su lanotiziagiornale.it

L'Ue punta a un accordo con Trump sui dazi al 10%, finalizzato quello tra Washington e Londra - E' il primo dopo la guerra commerciale che ha scatenato nel suo secondo mandato alla Casa Bianca. Come scrive ansa.it