Dazi al 10% Usa e Ue verso l’accordo L’America corre grazie a The Donald

Le tensioni tra USA e UE sui dazi sembrano finalmente affievolirsi, grazie alla strategia decisa di Donald Trump. L’accordo in arrivo promette di ristabilire un equilibrio commerciale, con Wall Street che torna a sorridere e il disavanzo che si riduce drasticamente. Un passo importante verso un dialogo più stabile e proficuo tra le due superpotenze. Scopriamo insieme i dettagli di questa svolta storica.

Secondo indiscrezioni, l’intesa sarebbe vicina: la tecnica del presidente di colpire per primo ha pagato. Wall Street ha ripreso a guadagnare e il disavanzo commerciale è crollato a 60 miliardi dai 140 di marzo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dazi al 10%, Usa e Ue verso l’accordo. L’America corre grazie a The Donald

In questa notizia si parla di: dazi - accordo - america - corre

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Doveva essere il grande giorno della parata militare voluta da Trump per celebrare il 250esimo anniversario dell’esercito americano e - coincidenza, ma neanche troppo - il 79esimo compleanno del nuovo boss mondiale. È finita malissimo, con un boomeran Vai su Facebook

Dazi al 10%, Usa e Ue verso l’accordo. L’America corre grazie a The Donald; Borse, Wall Street chiude in volata dopo l’accordo Cina-Usa sui dazi. A Milano (+1,4%) strappa Stellantis; Dazi, i mercati festeggiano la tregua dei 90 giorni tra Usa e Cina: volano le Borse. Ma Trump attacca l'Europa.

Dazi, media: "Ue pronta ad accordo su tariffe al 10% con gli Usa" - L'obiettivo dell’Unione europea è evitare tariffe più elevate su settori strategici come automobili, farmaceutica e componenti elettronici. tg24.sky.it scrive

Dazi, EU pronta ad un accordo con USA con tariffe al 10% e disposta a ridurre contro-dazi - Mentre in Canada i grandi del mondo cercano di concordare una mediazione per porre fine alla guerra che incendia il Medio Oriente, Bruxelles tenta anche di trovare un accordo per evitare di pagare i p ... Da tg.la7.it