Dazi al 10% la proposta Ue agli Usa | Ma siamo pronti alle contromisure

pronto a negoziare, ma non si esclude che possa reagire con misure di ritorsione. La tensione è palpabile mentre il mondo guarda con speranza e cautela a questo incontro cruciale. La speranza è che da questa notte possa nascere un nuovo equilibrio commerciale tra Europa e Stati Uniti, aprendo la strada a una fase di stabilità e collaborazione più solida.

L’attesa è per un possibile, ma non scontato, vertice nella notte canadese di Kananaskis, tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. A loro due innanzitutto (ma non solo) è affidata la traduzione ufficiale di quello che per tutta la giornata di ieri è stato anticipato informalmente come l’accordo o la pre-intesa sui dazi tra Europa e Usa. O, a ben vedere, come l’inizio del percorso che può sbloccare la partita in corso da mesi. Il tycoon è sbarcato in Canada con un’ampia delegazione di governo, compreso il segretario al Tesoro Scott Bessent e il rappresentante per il Commercio Usa Jamieson Greer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net