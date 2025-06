Datalogic, anche il contributo per il funerale nel nuovo contratto integrativo.

Datalogic si distingue ancora una volta per l’attenzione al benessere dei propri dipendenti, includendo nel nuovo contratto integrativo un contributo per le spese funerarie. Con un fondo annuale di 10.000 euro e un sostegno massimo di 2.500 euro, l’azienda rafforza il suo impegno verso la solidarietà e il welfare aziendale, dimostrando che cura e rispetto sono al centro della sua filosofia. Nell’accordo si…

Bologna, 17 giugno 2025 - I n caso di decesso del dipendente, viene istituito un fondo annuale di 10.000 euro a sostegno delle spese funerarie, con un contributo massimo di 2.500 euro. C'è anche questa voce, in quota al welfare aziendale, nel rinnovato contratto integrativo aziendale di Datalogic, colosso bolognese specializzato nella produzione di lettori per codici a barre. A darne notizia la R su e la Fiom Cgil di Bologna. Nell'accordo si registra più welfare e misure per la conciliazione vita-lavoro, ma anche la discussione sugli aumenti salariali e sullo smart working, elementi che avevano determinato uno scontro tra azienda e sindacati, proseguirà nei prossimi mesi.