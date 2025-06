Darwin Nunez-Napoli c’è l’apertura del giocatore al trasferimento in azzurro

Il mercato estivo si infiamma con le ultime notizie: Darwin Nunez, il talento del Liverpool, ha dato il via libera al trasferimento al Napoli. Dopo settimane di trattative e rumors, la conferma dell’apertura del giocatore rappresenta un passo importante per l’affare che potrebbe rivoluzionare l’attacco azzurro. La trattativa è ormai in pieno fermento: cosa riserverà il futuro di Nunez e del Napoli? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Nunez-Napoli, c'è il si del giocatore. Si tratta con il Liverpool Darwin Nunez al Napoli non è più solo una suggestione. Stando a quanto riportato .

