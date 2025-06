Daria Alessandra Mastronardi sospetta che Gemini Max Tortora sia il padre che l' abbandonò quando era solo una bambina

Stasera alle 21.20 su Canale 5, non perdere l’ultimo appuntamento con "Doppio Gioco", la fiction che ti terrà col fiato sospeso tra mistero, azione e drammi familiari. Alessandra Mastronardi, protagonista nei panni di una giocatrice di poker coinvolta dai Servizi Segreti, si cimenta in un ruolo del tutto nuovo, dimostrando ancora una volta il suo talento poliedrico. Preparati a scoprire un intreccio avvincente che svelerà segreti inaspettati…

U ltimo appuntamento – stasera alle 21.20 su Canale 5 – con Doppio gioco, la fiction con Alessandra Mastronardi nei panni di una giocatrice di poker ingaggiata dai Servizi Segreti per smantellare un’organizzazione criminale. Una serie avvincente che mescola mystery, azione e dramma familiare. Mastronardi in “Doppio gioco”: mi sono divertità in un ruolo diverso X Leggi anche › Superpoteri e romanticismo. Su Mediaset Alessandra Mastronardi è la star della fiction “Doppio gioco” Doppio gioco, ultima puntata, anticipazioni trama finale puntata 17 giugno 2025. Daria Giraldi (Alessandra Mastronardi) è una giocatrice di poker professionista che possiede una straordinaria abilità: legge nella mente delle persone. 🔗 Leggi su Iodonna.it