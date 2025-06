Dargen D’Amico annuncia il nuovo singolo Centri commerciali

Dargen D’Amico torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Centri Commerciali", un brano che ironizza sulle complessità delle relazioni ai tempi dei social network. Disponibile da venerdì 20 giugno in radio e digitale, questo pezzo, prodotto da Vago XVII, cattura l’ascoltatore con rime acuminate e un ritmo ipnotico. Un’analisi brillante e pungente di come le connessioni moderne possano diventare una vera trappola…

