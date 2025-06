Danza venerdì 20 giugno alle 20,30 la Gaddi Danza conclude l’anno al Teatro Verdi

Venerdì 20 giugno alle 20:30, il prestigioso Teatro Verdi di Pisa ospiterà il grande finale della stagione della Gaddi Danza. Dopo mesi di impegno e passione, gli allievi e gli insegnanti si preparano a sorprendere il pubblico con “‘900”, un saggio che celebra l’evoluzione della danza nel secolo passato. Un’occasione imperdibile per vivere un momento di arte e dedizione, che conclude un anno ricco di emozioni e crescita.

Pisa, 16 giugno – Anche quest'anno è giunto il momento dell'ultimo atto, per la Asd Gaddi Danza, guidata dalla sua direttrice artistica Patrizia Gaddi, che si esibirà sul prestigioso palco del Teatro Verdi di Pisa, venerdì 20 giugno alle ore 20.30, con "'900" il saggio finale della stagione.. LO SPETTACOLO - "Uno spettacolo preparato per tutta la stagione dai nostri allievi e dai nostri insegnanti - afferma Patrizia Gaddi- patrocinato anche in questo 2025 dal Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e dalla Provincia di Pisa". Condurrà la serata Marco Leonetti di Radio Incontro.. I PREMI PERSONALI – Nel corso della serata verranno premiati, con il Premio Cultura e Arti Performative 2025, Nicoletta Pizzariello (Premio alla Carriera Artistica Coreutica), Vinicio Colella (Premio alla mu sica nel mondo), Alessandra Lenci (Premio alla Danza) e Claudio Barontini (Premio alla Fotografia).