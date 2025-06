Danza sportiva Settemila iscritti

Cervia e il suo territorio si affermano ancora una volta come epicentro dello sport d’eccellenza, con l’Italian Open 2025 Feinda, un festival che celebra la danza in tutte le sue sfumature. Sei giorni di emozioni, competizioni di alto livello e oltre 7.000 iscritti provenienti da tutto il mondo. Questa ventisettesima edizione rafforza il legame tra comunità e passione, sottolineando come lo sport possa unire culture e generazioni, rendendo Cervia un palcoscenico internazionale di eccellenza.

Cervia e il suo territorio tornano protagonisti dello sport d'eccellenza con l' Italian Open 2025 Feinda (Festival Nazionale ed Internazionale della Danza): sei giorni di gare, con numerose eccellenze e ospiti di rilievo in arrivo, oltre a 7000 iscritti da tutto il mondo. Giunto alla sua ventisettisima edizione, l'evento competitivo internazionale dedicato alla danza sportiva suggella un felice sodalizio nel nome dello sport tra il Comune di Cervia, l' International Dancesport Foundation (federazione di riferimento) e le società sportiva Affinity Dance e Top Dreams. I sei giorni di danza si svolgeranno da oggi a domenica presso il Palasport di Cervia, che per l'occasione si trasformerà in un vero e proprio teatro della danza sportiva, grazie a allestimenti scenografici curati nei minimi dettagli, luci suggestive e un'atmosfera capace di esaltare ogni performance.

