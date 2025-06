Danza e mito al Museo | terzo appuntamento con la rassegna Mare Nostrum

Il Museo Archeologico Nazionale di Eboli si trasformerà in un palcoscenico di magia e movimento, unendo danza, mito e musica in un evento imperdibile. Sabato 21 giugno, dalle 19.00 alle 22.00, durante la Festa della Musica, l’area sarà animata da performance contemporanee che celebrano il patrimonio culturale e artistico del Mediterraneo. L’ingresso è gratuito, e per l’occasione il museo prolungherà l’orario di apertura, offrendo un’esperienza unica ai visitatori.

Sabato 21 giugno, dalle ore 19.00 alle 22.00, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli ospita il terzo appuntamento della rassegna internazionale di danza contemporanea "Mare Nostrum", in occasione della Festa della Musica. L'ingresso è gratuito, e per l'occasione il museo prolungherà l'orario di.

