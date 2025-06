Danni a cuore cervello e vescica cosa si rischia con la cocaina rosa e la ketamina | la droga per ricchi che l’Italia sta anche esportando negli Usa

La cocaina rosa e la ketamina, droghe di lusso ormai diffuse tra i giovani italiani, mettono a rischio la salute di cuore, cervello e vescica. Con un prezzo che arriva fino a 400 euro al grammo e un mercato in espansione, queste sostanze sintetiche stanno alimentando l'illegalità e minacciando il futuro di chi ne fa uso. È fondamentale capire i pericoli nascosti dietro questa droga pericolosa e diffondere consapevolezza.

È la droga per ricchi, la 2C, two-c, 2c-b o semplicemente tusi, tusibi o tucibi. Nonostante il nome con cui è più conosciuta è completamente sintetica. Parliamo della cocaina rosa. Può costare fino a 400 euro al grammo, sta spopolando tra i giovani e sta, ovviamente, mettendo in pericolo la loro vita. E sta ingrossando, altrettanto ovviamente, le casse della criminalità organizzata. Stando agli ultimi dati, è proprio l'Italia l'hub europeo della cocaina rosa.

