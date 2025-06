Daniele Porena si congratula con Massimiliano Marianelli nuovo Rettore dell’Università di Perugia

Mi congratulo con Massimiliano Marianelli, nuovo Rettore dell’Università di Perugia, per questa importante nomina. Un passo fondamentale per rafforzare un ateneo che si candida a essere sempre più innovativo, inclusivo e indipendente. Sono felice di vedere leader come lui impegnati a guidare questa prestigiosa istituzione verso nuovi traguardi. Il futuro dell’università è nelle mani di chi crede nel cambiamento e nella crescita condivisa.

Daniele Porena ha espresso pubblicamente le sue congratulazioni a Massimiliano Marianelli, recentemente eletto nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. In un messaggio diffuso attraverso i canali social, Porena ha rivolto a Marianelli i suoi auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza del progetto condiviso per un ateneo “più innovativo, più inclusivo e più indipendente”. “Mi congratulo con Massimiliano Marianelli, nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro – ha scritto Porena –. Ringrazio tutti coloro i quali hanno creduto fino in fondo al progetto di una Università più innovativa, più inclusiva e più indipendente”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Daniele Porena si congratula con Massimiliano Marianelli, nuovo Rettore dell’Università di Perugia

