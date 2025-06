Daniele Mazza | l' ultramaratoneta che porta in alto il nome di Brindisi

Brindisi si anima di orgoglio e ammirazione per Daniele Mazza, il velocista dell'endurance che ha portato il nome della città tra le vette dell'ultramaratona mondiale. Dal 2017 con la Società Atletica Amatori Brindisi, Mazza ha trasformato la sua passione in una sfida straordinaria, specializzandosi in distanze estreme. La sua dedizione e resilienza sono fonte di ispirazione, dimostrando che con determinazione ogni sogno può diventare realtà.

Brindisi si congratula con uno dei suoi atleti più rappresentativi nel mondo dell'ultramaratona, Daniele Mazza, un runner amatoriale che, dal 2017, corre con la Società Atletica Amatori Brindisi. Da circa due anni, Mazza è diventato un ultramaratoneta, specializzandosi nelle "lunghe distanze"