Dan Ndoye nel mirino della Premier League | Bologna resiste alle offerte

Ha aperto ufficialmente le porte ieri il mercato estivo della Premier League: si avvicina l'ora della verità per Dan Ndoye, che in attesa di novità si gode le ferie con i compagni di squadra Beukema e Ferguson. Qualcosa inizia a muoversi. Il Bologna fin qui non ha mai aperto le porte al Napoli, che dai 30 milioni offerti a gennaio sarebbe pronto a salire a 40. Sono pochi, secondo la dirigenza rossoblù: si tratta intorno ai 50-55, dato che il club dovrà riconoscere la percentuale di futura rivendita al Basilea. Insomma, dalla cifra eventualmente incassata ci saranno da scalare dai 5 ai 7,5 milioni.