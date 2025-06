Dall?uncinetto della nonna al brand di moda | il successo dello stilista salentino

dall’amore per le radici alle passerelle più glamour, il percorso di Cristiano Accogli è un esempio di come passione e tradizione possano trasformarsi in successo. Dalle cassapanche di famiglia nasce un marchio che unisce l’artigianato locale a un’estetica contemporanea, portando il meglio del Salento nel cuore della moda internazionale. La sua storia dimostra che, anche nei dettagli più antichi, si nasconde il futuro di uno stile autentico e innovativo.

Nelle vecchie cassapanche della nonna, tra merletti, bottoni antichi e ricordi sbiaditi, Cristiano Accogli di Andrano ha trovato l?ispirazione per dar vita a un brand che mescola tradizione

