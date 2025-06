Dall’Inter al Verona sta accadendo davvero | colpo a sorpresa

Dal cuore di Milano al colpo a sorpresa in casa Verona: una mossa strategica pronta a rivoluzionare la squadra per la prossima stagione. Dopo aver confermato Zanetti, il club scaligero ha deciso di potenziare l’organico con un tassello di grande valore, legato alla storia dell’Inter e dell’Italia. La rivoluzione è alle porte: ecco come il Verona si prepara a conquistare la salvezza e a sorprendere tutti.

Il Verona pronto ad assemblare una rosa capace di conquistare la salvezza. Nel mirino un giocatore molto legato alla storia dell’Inter e all’Italia. Il Verona, dopo aver confermato in panchina Paolo Zanetti, si è tuffato sul mercato allo scopo di iniziare ad allestire la rosa 202526. Gli scaligeri, nelle scorse ore, hanno ceduto Diego Coppola (una delle principali rivelazioni dell’ultima Serie A) al Brighton in cambio di 10 milioni piĂą 2 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Per sostituirlo si sta pensando all’ex Roma Victor Nelsson mentre in avanti il nome che riscuote maggiori consensi è quello di un giovane talento in rampa di lancio legato, a suo modo, alla storia dell’Inter. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Dall’Inter al Verona, sta accadendo davvero: colpo a sorpresa

In questa notizia si parla di: verona - inter - accadendo - davvero

Serie A, Napoli e Inter ferme sul pari, vincono Juve e Roma, si salvano Parma Verona e Cagliari - Stasera, alle 20.45, si accendono le ultime battute della Serie A 24/25 con 9 sfide in contemporanea.

"Se devo vedere i punti in classifica, devo dire che questo scudetto l'ha perso l'Inter" sono state le parole di Fabrizio Biasin a "Pressing" Juan Jesus però non ha preso proprio benissimo queste dichiarazioni e ha risposto a tono #JuanJesus #Biasin #Inter Vai su Facebook

Inter, sei davvero infermabile! Nel big match contro il Verona bastano due gol nella ripresa; Inter-Verona 2-1, decide il gol di Frattesi al 93': polemiche per una gomitata di Bastoni. Poi Henry sbaglia u; Dall’Inter al Verona, sta accadendo davvero: colpo a sorpresa.

Sta succedendo davvero? Donnarumma e Inter, ecco cosa filtra - L’Inter guarda avanti con lucidità: l’obiettivo per la porta è stato acquistato da tempo ed è Josep Martinez, anche ieri protagonista contro il Verona. Lo riporta msn.com

Inter-Verona non finisce mai: “Gli è stato suggerito da qualcuno” - andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo L’Inter di Simone Inzaghi, con la vittoria in casa contro il Verona di Marco Baroni, si è aggiudicata il titolo di campione d’inverno ... Da calciomercato.it