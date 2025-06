Dall’Inghilterra arriva la clamorosa trattativa | Osimhen al Liverpool Nunez e Chiesa al Napoli

Dall’Inghilterra arriva una notizia che sta scuotendo il mondo del calcio: una clamorosa trattativa tra Liverpool e Napoli potrebbe rivoluzionare i rispettivi attacchi. I media britannici parlano di uno scambio incredibile, con Osimhen pronto a trasferirsi ad Anfield, mentre Nunez e Chiesa potrebbero vestire la maglia azzurra. Una trattativa che tiene con il fiato sospeso appassionati e addetti ai lavori, e che potrebbe cambiare il volto del campionato italiano e inglese.

