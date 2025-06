Dall’eye contact al giro del borgo in carrozza | gli eventi per la Notte romantica nei Borghi più belli d’Italia

Vivi un’estate magica tra storia, cultura e romanticismo con gli eventi imperdibili della Notte Romantica, che illumineranno i borghi più belli d’Italia il 21 giugno, il solstizio d’estate. Due affascinanti appuntamenti tra Lugnano in Teverina e Stroncone, dove il contatto visivo si trasforma in emozioni indimenticabili, e le carrozze sfilano sotto il cielo stellato. Preparatevi a scoprire un lato nascosto e romantico delle nostre splendide località. La magia sta per cominciare.

Due appuntamenti fra i Borghi più belli d'Italia per la Notte romantica del 21 giugno, solstizio d'estate. Ad aderire all'iniziativa sono i Comuni di Lugnano in Teverina e Stroncone. Il sindaco di Lugnano, Alessandro Dimiziani, che è anche presidente dei Borghi più belli d'Italia Umbria.

