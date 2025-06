Dall’elettronica alla sicurezza Videocomponenti Marchetti anticipa il futuro

Quando si parla di innovazione spesso si guarda lontano, ma a volte basta voltare l'angolo per trovare storie che raccontano già il futuro e guardano al progresso. È il caso di Videocomponenti Marchetti, azienda con sede a Bergamo, che da oltre quarant'anni supporta il mondo degli impianti tv e sat, video e diffusioneamplificazione con soluzioni tecnologiche di ultima generazione. L'azienda si distingue come realtà di riferimento anche per chi è alla ricerca di un sistema di antifurto Bergamo affidabile e flessibile. Collaborando con installatori certificati e tecnici esperti, offre supporto nella scelta e nella fornitura di dispositivi d'avanguardia, ideali per abitazioni e non solo.

