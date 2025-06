Dalle Favelas di Recife al palco del cinema Dante

Dalle vibranti favelas di Recife al prestigioso palco del Cinema Teatro Dante, lo spettacolo Roda Favela ripercorre un viaggio di speranza e rinascita. Venerdì alle 21, dodici talentuosi attori e attrici del progetto Pé no Chão porteranno in scena storie di resilienza, musica e danza nate nelle periferie brasiliane. Un’occasione unica per scoprire come l’arte possa cambiare vite e costruire un futuro migliore. La cultura come strumento di trasformazione sociale vi aspetta!

Lo spettacolo Roda Favela sarĂ in scena venerdì alle 21 al Cinema teatro Dante. Sul palcoscenico 12 attrici e attori del progetto PĂ© no ChĂŁo, iniziativa pedagogica nata nel 1994 nelle periferie di Recife (nord-est del Brasile ), che ha sottratto alla strada centinaia di minori attraverso percorsi artistici strutturati. Un lavoro trentennale che ha trasformato musica, danza e teatro in veri e propri strumenti di reinserimento sociale. La produzione teatrale, sviluppata in collaborazione con la Compagnie OphĂ©lia Théâtre, racconta le storie degli emarginati brasiliani attraverso un linguaggio scenico che fonde tradizione locale e drammaturgia contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalle Favelas di Recife al palco del cinema Dante

