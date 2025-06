Dalla Roma alla Juventus l’annuncio in diretta Yildiz col nuovo bomber

Dalla Roma alla Juventus, l'attesa è finita: in diretta arriva l'annuncio di Yildiz come nuovo bomber bianconero. La Vecchia Signora si prepara a un nuovo capitolo di successi, tra accordi con l’Adidas e una strategia di mercato ambiziosa. Con queste mosse, il club si proietta con entusiasmo verso il futuro, pronto a riscrivere la propria storia ai vertici del calcio internazionale. Ecco come si sta muovendo la Juventus per consolidare la sua supremazia.

Le ultime sul futuro del club bianconero. Il punto della situazione tra mercato e dirigenti: ecco come si sta muovendo la Vecchia Signora I nuovi accordi con l’Adidas, che permetteranno di incassare 40 milioni di euro all’anno fino al 2038, e la partecipazione al Mondiale per Club, fanno guardare la Juventus al futuro con estremo ottimismo. (LaPresse) – Calciomercato.it I bianconeri stanno così programmando il prossimo calciomercato, sognando in grande. Servirà innanzitutto mettere le mani su un grande bomber, con l’addio di Dusan Vlahovic sempre più probabile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla Roma alla Juventus, l’annuncio in diretta. Yildiz col nuovo bomber

In questa notizia si parla di: juventus - roma - annuncio - diretta

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

+++ Colpo di scena Osimhen, annuncio poco fa in diretta a SKY +++ ? https://shorturl.at/0txIE Vai su Facebook

Dalla Roma alla Juventus, l’annuncio in diretta. Yildiz col nuovo bomber; Lotta al quarto posto: Juventus padrona del proprio destino, la Roma scavalca la Lazio; Thiago Motta esonerato dalla Juve: Tudor sbarca a Torino ed è ufficiale.

Dalla Roma alla Juventus, l’annuncio in diretta. Yildiz col nuovo bomber - it I bianconeri stanno così programmando il prossimo calciomercato, sognando in grande. Scrive calciomercato.it

Spalletti alla Juventus e non solo: doppio annuncio bianconero in diretta - Si sbilancia nettamente Fulvio Collovati, commentatore e opinionista ‘Rai’, secondo cui Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore bianconero e con lui nella nuova avventura ci sarà Victor Osimhen. Segnala calciomercato.it