Dalla parata di barche alla Regata storica delle donne | via al Carnevale notturno sull' acqua

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con il Carnevale notturno sull'acqua di Comacchio! Sabato 28 giugno, dalle 20.30, i Trepponti si trasformeranno in un palcoscenico magico, dove 12 barche allegoriche sfileranno sotto il cielo stellato, creando un spettacolo di luci e colori unico nel suo genere. Un evento che unisce tradizione, emozione e fascino notturno, dando il via a una stagione carica di sorprese e divertimento. Non mancare!

La nuova edizione del Carnevale sull'acqua dĂ il benvenuto all'estate, ma in edizione notturna. Sabato 28 giugno, dai Trepponti, a partire dalle 20.30 si apre la parata delle 12 barche allegoriche che sfileranno lungo i canali di Comacchio e sotto i colori, suggestivi, della notte estiva.

