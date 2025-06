Dalla Moldavia alla Liguria | arrivano i bambini oncologici per un soggiorno terapeutico

Dalla Moldavia alla Liguria, un viaggio di speranza e rinascita: dal 16 al 30 giugno 2025, bambini moldovi in remissione oncologica saranno accolti a Genova per un soggiorno terapeutico promosso dal progetto “Speranza - Estate 2025”. Un’iniziativa che unisce cuori italiani e moldavi, offrendo non solo cure, ma anche momenti di gioia e recupero. Un gesto di solidarietà che dimostra come la cura possa andare oltre i confini, portando luce nelle vite di chi ne ha più bisogno.

Dal 16 al 30 giugno 2025, un gruppo di bambini moldovi in remissione oncologica sarà accolto a Genova grazie al progetto nazionale "Speran?a - Estate 2025", promosso da Genova per Chernobyl odv con il sostegno della federazione nazionale Avib e di nove associazioni italiane, tra cui.

