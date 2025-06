Dalla Corea del Sud alla Cina dalla Scandinavia alla Francia Firenze capitale della creatività

Dalla Corea del Sud alla Cina, dalla Scandinavia alla Francia, Firenze si conferma come la capitale mondiale della creatività nel settore moda. È qui, al Pitti Immagine Uomo 108, che il mondo si raccoglie per celebrare innovazione e stile, dove ogni sezione svela nuove tendenze e ispirazioni. Un’occasione unica per immergersi in un universo di eleganza e contemporaneità, dove il futuro del fashion prende forma tra le strade toscane. E tutto questo, solo a Firenze.

di Egidio Scala Il mondo della moda si è fermato a Firenze. E non potrebbe essere diversamente. I riflettori tornano ad accendersi sul capoluogo toscano, capitale del fashion per questi incredibili giorni di fiera. A Pitti Immagine Uomo 108 tutto è possibile. E tutto è vitale. Dove la creatività, fa davvero rima con contemporaneità. Ed ecco che c'è molto di questo. E molto altro ancora nelle 5 sezioni del Salone. Fantastic classic è la sezione in cui si concentrano le aziende più rappresentative del menswear formale per un guardaroba elegante e al passo con i tempi. Nomi storici del Made in Italy si affiancano ad aziende e designer emergenti che reinterpretano l'arte del tailoring in chiave contemporanea.

