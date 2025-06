Dalla Campania alla Cina agricoltori italiani cercano opportunita’ in Oriente

Dalla Campania alla Cina, agricoltori italiani cercano nuove opportunità per portare i loro tesori culinari oltre confine. Sotto il sole di inizio estate nel sud Italia, tra filari di pomodori, ulivi e bufali, si apre un mondo di possibilità internazionali che valorizzano la tradizione e l’eccellenza. In un’epoca di crescente internazionalizzazione, le eccellenze campane si preparano a conquistare mercati asiatici, aprendo nuovi orizzonti di crescita e collaborazione.

Sotto il sole di inizio estate nell’Italia meridionale, le pianure della Campania pulsano al ritmo della vita agricola. Le piante di pomodoro maturano in file ordinatamente allineate, gli ulivi brillano sotto il caldo del Mediterraneo e i bufali d’acqua pascolano tranquillamente vicino ai fienili che producono la famosa mozzarella di bufala della regione. La Campania e’ la patria di una varieta’ di prodotti alimentari pregiati protetti da indicazioni geografiche europee; tuttavia, gran parte di questa ricchezza e’ coltivata da piccole aziende agricole a conduzione familiare, impregnate di tradizione ma spesso prive degli strumenti per accedere ai mercati globali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Dalla Campania alla Cina, agricoltori italiani cercano opportunita’ in Oriente

Coldiretti Campania e Brif, un ponte per aiutare le aziende agricole ad esportare in Cina - Un ponte tra Campania e Cina per valorizzare le eccellenze agroalimentari. Coldiretti Campania e Briff uniscono le forze in un progetto ambizioso: favorire l’export delle aziende agricole regionali, aprendo nuove opportunità sui mercati internazionali.

