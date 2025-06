Dal Rock’n’Roll al Forum Frah Quintale in un Lampo | Il mio unico compito è far scoccare la scintilla

Dalle vibrazioni del Rock'n'Roll milanese alle luci del forum di Frah Quintale, ogni passo di questo artista ha acceso una scintilla nel cuore dei suoi fan. Nato tra le strade di Brescia e cresciuto nel quartiere NoLo di Milano, Francesco Servidei, in arte Frah Quintale, incarna il talento autentico e la capacità di trasformare emozioni in musica. La sua evoluzione artistica è un viaggio tra passione e profondità, un percorso che continua a sorprenderti ad ogni battito.

L’altro ragazzo della via Gluck. I suoi primi passi nel mondo della musica milanese Frah Quintale li ha fatti al Rock’n’Roll, il locale a due passi dalla strada in cui Celentano lascia il cuore nella sua più celebre hit. Anche se poi ad attrarre i suoi interessi è stato il quartiere di NoLo dove il cantautore bresciano, al secolo Francesco Servidei, classe ’89, ha stabilito il crocevia dei suoi mondi artistici. Plurale obbligato vista la passione pure per la grafica e per la pittura che lo spingono di questi tempi ad occupare il buen retiro in cui nascono le sue canzoni con grandi disegni di quei palasport che affronta per la prima volta (da solo) la prossima primavera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal Rock’n’Roll al Forum. Frah Quintale in un Lampo: "Il mio unico compito è far scoccare la scintilla"

