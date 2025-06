Dal ricordo alla memoria presentazione dell’archivio fotografico Memoria di Longuelo

Vieni a scoprire il cuore pulsante di Longuelo attraverso immagini che raccontano storie, tradizioni e momenti di vita vissuta. Quasi 500 fotografie, donate dai residenti, prendono vita in un archivio che trasforma il ricordo personale in patrimonio collettivo. Venerdì 20 giugno alle 20.45, presso lo Spazio di Quartiere, ti aspettiamo per un viaggio emozionante dal “ricordo alla memoria”, riscoprendo insieme le radici di Longuelo.

Longuelo (Bergamo). Sono quasi 500 le foto che i residenti del quartiere di Longuelo hanno affidato all’associazione VivereLonguelo APS per la costituzione dell’archivio “Memoria di Longuelo”, che verrĂ presentato pubblicamente venerdì 20 giugno alle 20.45 allo Spazio di Quartiere di Longuelo, in via Mattioli 12a. L’obiettivo dell’archivio, come dice il titolo dell’incontro, è passare dal “ricordo alla memoria”: per questo motivo nella serata sarĂ proiettato il film-documentario “Il fuoco che avevamo dentro” di Maurizio e Fabio Bonfanti, con Tersilia Maisetti e Arturo Bonfanti. Una donna di quasi 100 anni ripercorre i suoi ricordi, dalla vita contadina della sua infanzia, alla solitudine della vecchiaia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Dal ricordo alla memoria”, presentazione dell’archivio fotografico Memoria di Longuelo

In questa notizia si parla di: memoria - longuelo - archivio - ricordo

Venerdì 20 giugno alle ore 20.45 VivereLonguelo presenta presso lo Spazio di Quartiere di Longuelo, in via Mattioli 12a, l'archivio fotografico Memoria di Longuelo, che punta a raccogliere e riannodare - tramite le fotografie casalinghe - gli elementi di un vicin Vai su Facebook