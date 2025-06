Dal porto al marketing turistico | Cesenatico diventa una tesi

Nello stimolante scenario del Palazzo Municipale di Cesenatico, il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato Emma Trivellin, brillante neodottoressa in Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale dell’Università di Verona. La sua tesi, un vero tributo alla città marinara, offre nuove prospettive per valorizzare il porto e il marketing turistico locale. Un esempio di come passione e studio possano aprire nuove strade di sviluppo per Cesenatico.

In Veneto c’è una nuova dottoressa del turismo che si è laureata con una tesi su Cesenatico. Ieri mattina il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato nella sala consigliare del Palazzo municipale di via Marino Moretti Emma Trivellin, una studentessa che si è recentemente laureata all’Università degli Studi di Verona, nella facoltà di Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale, con una tesi tutta dedicata alla città di Cesenatico. Nello specifico, la dottoressa Trivellin ha ripercorso tutta la storia di Cesenatico, dalla sua fondazione, lo sviluppo del porto e del borgo di pescatori, fino alla storia moderna del secolo scorso legata appunto all’economia turistica piano, per concludere con il Piano marketing 2024-2027, con un lavoro prezioso e molto accurato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal porto al marketing turistico:. Cesenatico diventa una tesi

In questa notizia si parla di: cesenatico - tesi - porto - marketing

