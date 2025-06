Dal passaggio a Ferrara al gran finale a San Lazzaro

Quest’anno la 1000 Miglia si prepara a scrivere un capitolo indimenticabile, dal suggestivo passaggio a Ferrara fino al trionfale gran finale a San Lazzaro. Un percorso ricco di storia, adrenalina e bellezza, che celebra il patrimonio italiano dell’automobilismo e l’eleganza senza tempo delle auto d’epoca. Pronti a vivere un’esperienza unica che unisce passione, territorio e tradizione? La corsa più affascinante del mondo sta per ripartire, e non vede l’ora di sorprenderti.

La 1000 Miglia, fin dalle sue origini, incarna uno spirito audace e pionieristico che l'ha resa la gara d'auto d'epoca per eccellenza. Simbolo di eleganza e passione, con la storica Freccia Rossa come emblema, il brand si rinnova costantemente per tutelare il proprio heritage e affermarsi come icona dell'eccellenza italiana nel mondo. Un viaggio senza tempo, capace di emozionare e valorizzare territori, tutto l'anno. Quest'anno la 1000 Miglia celebra la sua 43esima edizione, confermandosi ancora una volta come l'evento di riferimento nel panorama delle gare d'auto d'epoca. Tra le tappe più attese di oggi, primo giorno di gara, spiccano due città simbolo di accoglienza e cultura: Ferrara e San Lazzaro di Savena.

