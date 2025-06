Dal Lions Firenze Dante Alighieri sostegno all' Associazione Unopertutti

Nel cuore di Firenze, l’Antico Spedale del Bigallo ha fatto da cornice a un momento speciale: il Lions Club Firenze Dante Alighieri chiude la sua annata di impegno al servizio della comunità, rinnovando il suo sostegno all’associazione Unopertutti. Una serata che unisce storia, solidarietà e passione, testimonianza di come i valori lionistici continuino a illuminare il nostro territorio. Un esempio di come tradizione e impegno possano creare un impatto duraturo...

Firenze, 17 giugno 2025 – L'Antico Spedale del Bigallo è una struttura medievale lungo la via Aretina, nata per aiutare i poveri e dove - già nel XIII secolo - pellegrini e viandanti cercavano asilo. Proprio in questo suggestivo spazio si sono riuniti numerosi soci, amici e simpatizzanti del Lions Club Firenze Dante Alighieri, in occasione della chiusura della propria annata di servizio al territorio. Il tradizionale "passaggio del martelletto" si è svolto tra la presidente uscente Laura Spezza en la neo eletta Eletta Meucci. Nel suo discorso finale Spezza ha ringraziato tutto il Consiglio Direttivo “che ha lavorato con serietà, entusiasmo e spirito di squadra, dando forma ad un’annata coerente con i valori del nostro Club”. 🔗 Leggi su Lanazione.it