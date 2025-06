Dal Colosseo alle carceri 15mila musicisti animano 750 città per celebrare i mestieri della musica

Prepariamoci a un’insolita Theatralità sonora: dal maestoso Colosseo alle carceri storiche, 15.000 musicisti trasformeranno 750 città italiane in un grande palcoscenico vivente. Con oltre 30.000 operatori tecnici e più di 80 luoghi del Ministero della Cultura coinvolti, la Festa della Musica 2025 celebra i “Mestieri della Musica” in un’edizione da non perdere. Un’occasione unica per riscoprire il patrimonio musicale e artisanale del nostro Paese.

Quindicimila musicisti, 750 città coinvolte, oltre 30mila operatori tecnici e più di 80 luoghi del Ministero della Cultura. Sono i numeri impressionanti della Festa della Musica 2025, l'evento che sabato 21 giugno animerà tutta Italia per la sua trentunesima edizione. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario culturale nazionale che quest'anno ha scelto come tema "I mestieri della Musica". La manifestazione, presentata oggi nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, vedrà la partecipazione di oltre mille realtà distribuite su tutto il territorio nazionale, dai conservatori alle case circondariali, dagli aeroporti agli istituti di cultura italiani all'estero.

