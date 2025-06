Dal campo di accoglienza all' incendio nel bosco | al via i campi estivi per i giovani

Dal cuore dell’Emilia-Romagna, i giovani sono invitati a vivere un’estate all’insegna dell’avventura e della scoperta con i campi estivi "Anche io sono la Protezione civile". Tra esperienze di accoglienza, simulazioni di incendi boschivi e attività all’aperto, i partecipanti impareranno come intervenire e collaborare, divertendosi in modo responsabile. Un’occasione unica per crescere, conoscere e sentirsi parte di una grande famiglia di protezione e solidarietà.

Divertirsi e imparare insieme alla Protezione civile. Si può, con i campi scuola ‘Anche io sono la Protezione civile’, in programma tra giugno e settembre in diverse località dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa, gratuita, giunta alla sua quindicesima edizione, nasce da un progetto finanziato dal. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dal campo di accoglienza all'incendio nel bosco: al via i campi estivi per i giovani

In questa notizia si parla di: campi - campo - accoglienza - incendio

Dall'allestimento di un campo di accoglienza allo spegnimento di un incendio: 360 ragazzi coinvolti nei campi estivi della Protezione Civile - Dall’allestimento di un campo di accoglienza allo spegnimento di un incendio, 360 ragazzi vivono un’esperienza unica nei campi estivi della Protezione Civile.

È stato domato il grave incendio che, in questi giorni, ha colpito una porzione di circa 70 ettari del bosco di Acquatetta, nel territorio di Minervino Murge. Le fiamme hanno interessato anche alcuni campi coltivati a grano, causando danni a chi vive e lavora que Vai su Facebook

Dall'allestimento di un campo di accoglienza allo spegnimento di un incendio: 360 ragazzi coinvolti nei campi estivi della Protezione Civile; Protezione civile, tornano i campi estivi per ragazzi: oltre 360 partecipanti in Emilia-Romagna. A Cesena il campo sarà dal 25 al 30 agosto; Migranti, a Lesbo la task force europea per realizzare un nuovo centro di accoglienza.

Incendio campo rom a Napoli, 33 famiglie ospitate in un centro comunale - Saranno ospitate già da stasera nel Centro comunale accoglienza di supporto ... Scrive ilmattino.it

Un gruppo di migranti incendia le tende di un campo d’accoglienza in Slovenia - A Brežice, in Slovenia, alcuni migranti hanno dato fuoco alle tende di un campo di accoglienza temporaneo per protestare ... Da internazionale.it