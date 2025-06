Dagli extracosti ai tagli al tracciato Un vademecum per salvare la M5

Dagli extracosti ai tagli al tracciato, il nostro vademecum vuole essere un faro di speranza e concretezza per salvare la M5. Un appello articolato e sentito da chi vive e conosce profondamente il territorio, e che non si arrende di fronte alle sfide. A poco più di una settimana dal vertice di Roma, è tempo di unirsi e fare sentire la propria voce per preservare questa infrastruttura strategica.

Un appello articolato, che arriva da chi conosce il territorio e non vuole vederlo penalizzato. A poco più di una settimana dal vertice convocato a Roma per mercoledì 26 giugno, l’associazione Hq Monza presenta un “vademecum” destinato al ministro Matteo Salvini, ai tecnici di Regione Lombardia e ai rappresentanti dei Comuni coinvolti per evitare che il prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano a Monza venga sacrificato per gli annosi extracosti. Il punto critico è noto, si tratta dei 589 milioni ancora da trovare, oltre al miliardo e 296 milioni già stanziati. Il rischio concreto è che si taglino stazioni, riducendo l’efficacia del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dagli extracosti ai tagli al tracciato. Un “vademecum” per salvare la M5

