Da Vietjet maxi-commessa ad Airbus per 100 aerei

Un accordo storico scuote il mondo dell’aviazione: Vietjet, la compagnia vietnamita, annuncia una maxi-commessa da 100 Airbus A321neo, valutata quasi 13 miliardi di dollari. Ma non finisce qui: il protocollo d’intesa apre la porta a ulteriori 50 aeromobili, promettendo un futuro di espansione e innovazione. Questo affare, firmato in occasione del Salone di Le Bourget, segna un passo decisivo per la crescita dell’aviazione nel Sud-est asiatico.

Airbus annuncia una maxi-commessa di cento A321neo, per un valore stimato di quasi 13 miliardi di dollari, da parte della compagnia aerea vietnamita Vietjet. Il protocollo d'intesa, che prevede un potenziale ordine aggiuntivo di altri 50 aeroplani, è stato firmato oggi, in occasione del Salone dell'Aeronautica e dello Spazio attualmente in corso a Le Bourget, alle porte di Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Vietjet maxi-commessa ad Airbus per 100 aerei

Airbus: nuovo ordine da Vietjet per 20 aerei A330 - Airbus ha siglato un accordo con la principale compagnia aerea privata del Vietnam, Vietjet, che ha ordinato 20 aeromobili A330- Lo riporta borsaitaliana.it