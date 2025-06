Da Strasburgo via libera al rafforzamento delle aree rurali nel Sud Nesci | Una vittoria di Ecr

Strasburgo ha dato il via libero al rafforzamento delle aree rurali nel Sud, segnando una vittoria significativa per il gruppo ECR, guidato da Nicola Procaccini. Questa decisione si basa su una proposta di Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia, e rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle zone meno urbanizzate. Un risultato che apre nuove prospettive di crescita e innovazione per le comunità rurali europee.

Strasburgo dĂ il via libera al potenziamento delle aree rurali, un provvedimento fortemente voluto dal gruppo di Ecr, guidato da Nicola Procaccini, e che prende spunto dalla proposta formulata da Denis Nesci, membro del Parlamento europeo, eletto in Fratelli d’Italia. Strasburgo e le aree rurali. Dopo il voto di approvazione unanime ottenuto a maggio in Commissione REGI, oggi il Parlamento Europeo, con 622 voti a favore, 24 contrari e 21 astenuti ha approvato la relazione dell’eurodeputato di FdIECR Denis Nesci, coordinatore in Commissione per il Gruppo ECR, dedicata al rafforzamento delle aree rurali dell’Unione Europea, con particolare attenzione alle realtĂ del Sud e della Calabria, attraverso una politica di coesione mirata ed efficace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Š Secoloditalia.it - Da Strasburgo via libera al rafforzamento delle aree rurali nel Sud. Nesci: “Una vittoria di Ecr”

