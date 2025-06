Da Sondrio la richiesta al Governo | Riconosca lo Stato di Palestina e smetta di vendere armi a Israele

Da Sondrio arriva una richiesta forte e chiara al governo: riconoscere lo Stato di Palestina e mettere fine alle vendite di armi a Israele. Dopo l’eco della manifestazione "Gaza non deve morire", la questione palestinese torna al centro del dibattito cittadino, questa volta in consiglio comunale, con l’obiettivo di rafforzare la solidarietà e promuovere azioni concrete a favore di una pace duratura. La battaglia per la giustizia continua, passo dopo passo.

Non si è ancora spenta l'eco della manfiestazione di sabato "Gaza non deve morire", che la questione legata alla Palestina approda nuovamente in consiglio comunale a Sondrio. Era già accaduto nei mesi scorsi, quando un'interpellanza che ha visto come prima firmataria Rita Dioli, aveva chiesto.

