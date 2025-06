Da settembre il Seminario Pio XI non esisterà più | trasferito anche il biennio a Catanzaro

Da settembre, il Seminario non formerà più i nuovi sacerdoti: anche il biennio sarà trasferito a Catanzaro, segnando la conclusione di un’epoca per la formazione religiosa in Calabria. Un cambiamento che ha suscitato emozioni contrastanti tra fedeli e religiosi, ma che rappresenta anche un nuovo capitolo nella storia della Chiesa locale, chiamata ad affrontare le sfide del presente con rinnovato spirito e determinazione.

È ufficiale: il Seminario Arcivescovile Pio XI chiuderà i battenti. Dopo mesi di voci, smentite, speranze e mobilitazioni, arriva la conferma che sancisce la fine di una lunga storia iniziata nel cuore della Chiesa calabrese. Da settembre, il Seminario non formerà più i nuovi sacerdoti: anche il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Da settembre il Seminario Pio XI non esisterà più: trasferito anche il biennio a Catanzaro

In questa notizia si parla di: seminario - settembre - esisterà - trasferito

Piscine, accordo con Seriate e Stezzano. Il 6 settembre apre quella del Seminario - Il 6 settembre segna una nuova era per le piscine di Seriate e Stezzano, con l'apertura del tanto atteso impianto al Seminario.

Da settembre il Seminario Pio XI non esisterà più: trasferito anche il biennio a Catanzaro.