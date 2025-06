Da Roma alla conquista del mondo | la storia della società romana che sta rivoluzionando l' arte contemporanea

Da Roma alla conquista del mondo: la storia della società romana che sta rivoluzionando l’arte contemporanea. Quattro amici quarantenni, uniti dalla passione, hanno trasformato il panorama artistico internazionale, passando dai locali di Pratibus District ai grandi spazi de La Nuvola e raggiungendo il prestigioso Marina Bay Sands di Singapore. Un viaggio straordinario di creatività e innovazione, dimostrando come il talento romano possa conquistare il pianeta, lasciando un'impronta indelebile nel mondo dell’arte contemporanea.

All’inizio erano in tre, i “soci fondatori”. Tutti 40enni di Roma che volevano rivoluzionare l’arte contemporanea. Nel giro di pochi anni, la Lux Entertainment è passata dagli eventi nei locali di Pratibus District ai mega spazi de la Nuvola fino ad arrivare al Marina Bay Sands di Singapore o al. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Da Roma alla conquista del mondo: la storia della società romana che sta rivoluzionando l'arte contemporanea

In questa notizia si parla di: roma - arte - contemporanea - conquista

Le avanguardie a Roma, una mostra racconta due decenni d'arte - La galleria Antonacci Lapiccirella di via Margutta a Roma ospita la mostra "1950 - 1970. Due decenni di Arte a Roma", un progetto che esplora la vivace scena delle avanguardie nella Capitale.

GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA: DAL 17 GIUGNO AL 21 SETTEMBRE, LE GEOGRAFIE DELL’ANIMA DI ANDREA LELARIO CON UN RACCONTO LUNGO UN VIAGGIO A CURA DI NICOLETTA PROVENZANO h Vai su Facebook

Da Roma alla conquista del mondo: la storia della società romana che sta rivoluzionando l'arte contemporanea; Philippe Cramer: l’arte contemporanea conquista i giardini del Château Saint-Martin a Vence; Anna Galanga, l’arte di Tirano conquista Roma, Dubai, Venezia e Firenze.

Da Roma alla conquista del mondo: la storia della società romana che sta rivoluzionando l'arte contemporanea - La Lux Entertainment è stata fondata a Roma da Roberto Fantauzzi e dopo i successi con il Balloon Museum è sbarcata a Parigi, Austin e Singapore fatturando. Da romatoday.it

Roma Contemporanea #4: Arte in Nuvola, Montemartini, Mattatoio - Dal quartiere EUR fino al Rione Testaccio, passando per la via Ostiense: l’ultimo itinerario dell’art week di Roma si apre con Arte in Nuvola, la fiera d’arte moderna e contemporanea di Roma – in ... Scrive exibart.com