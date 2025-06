Da Ravenna a Roma un pullman per manifestare contro il piano di riarmo europeo

Se desideri far sentire la tua voce contro il riarmo europeo, non perdere questa occasione: il Coordinamento Insieme per la Pace - La Via Maestra, con il sostegno di Arci, organizza un pullman da Ravenna a Roma per la manifestazione di sabato 21 giugno. È il momento di unirsi per promuovere pace e dialogo, perché tra due settimane all’Aja i paesi dell’UE decideranno il futuro della sicurezza europea.

Il Coordinamento Insieme per la pace - La via maestra (di cui Arci è parte) organizza pullman da Ravenna per partecipare alla manifestazione di sabato 21 giugno a Roma contro il piano di riarmo europeo. Fra due settimane, infatti, all’Aja, i paesi dell’Unione Europea accoglieranno la richiesta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Da Ravenna a Roma un pullman per manifestare contro il piano di riarmo europeo

In questa notizia si parla di: ravenna - pullman - piano - riarmo

DISARMIAMOLI! RAGGIUNGI CON NOI LA MANIFESTAZIONE CONTRO GUERRA, GENOCIDIO E RIARMO, PER IL DISARMO, DI SABATO 21 GIUGNO ORE 14:00 PIAZZA VITTORIO EMANUELE (ROMA). Leggi l'appello nei commenti Elenco riferimenti: Vai su Facebook

Da Ravenna a Roma un pullman per manifestare contro il piano di riarmo europeo; «Il bellicismo, ancor prima di essere immorale, è demenziale».

Nel Pd si riapre la ferita del piano di riarmo europeo. Niente adesione al corteo di sabato a Roma - Leggi ... Lo riporta informazione.it

Piano di riarmo Ue. Alt degli eurodeputati: "Va votato dall’aula" - A farne le spese è il cosiddetto piano di riarmo, fortemente voluto dalla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen ... Riporta quotidiano.net