Da Picasso a Warhol La ceramica dei grandi artisti | la mostra a Monreale esposte circa 100 opere di 60 artisti

Da Picasso a Warhol, un viaggio affascinante tra arte e ceramica che svela il talento di grandi artisti italiani e internazionali. Con circa 100 opere esposte, questa mostra a Monreale celebra la tradizione ceramica di una delle città più rinomate d’Italia, offrendo un’esperienza unica per gli appassionati e i curiosi. Immergetevi in un mondo dove creatività e storia si incontrano, lasciandovi conquistare dalla magia delle forme e dei colori.

Tra le 46 cittĂ italiane riconosciute di antica e affermata tradizione ceramica dal Consiglio nazionale ceramico del Mise, Monreale ospita la mostra "Da Picasso a Warhol. La ceramica dei grandi artisti". La rassegna, promossa dal Comune attraverso l’assessorato ai Beni culturali in collaborazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Da Picasso a Warhol. La ceramica dei grandi artisti”: la mostra a Monreale, esposte circa 100 opere di 60 artistiÂ

