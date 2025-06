Da Ocampos agli altri ex Serie A | Inter occhio al Monterrey Non è solo Sergio Ramos

Da Ocampos agli altri ex Serie A, l’Inter dovrà fare attenzione al Monterrey, che non è solo Sergio Ramos. La squadra messicana, pronta a sfidare i nerazzurri all’esordio mondiale, vanta un mix di talenti provenienti dal nostro campionato e oltre. Una sfida intensa e ricca di sorprese attende i nerazzurri: niente, infatti, sarà semplice come sembra. Prepariamoci a una battaglia emozionante!

Nella squadra messicana che i nerazzurri sfideranno all'esordio Mondiale ci sono tanti giocatori passati per il nostro campionato e non solo. Di sicuro non sarà una passeggiata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Ocampos agli altri ex Serie A: Inter, occhio al Monterrey. Non è solo Sergio Ramos

In questa notizia si parla di: ocampos - agli - serie - inter

Esordio nel Mondiale per club per l'Inter: inoltre Cristian Chivu debutta sulla panchina nerazzurra. Nell'iconico Rose Bowl di Pasadena, dove l'Italia perse la finale dei mondiali nel 1994, la sfida è contro i messicani del Monterrey di capitan Sergio Ramos: l Vai su Facebook

Da Ocampos agli altri ex Serie A: Inter, occhio al Monterrey. Non è solo Sergio Ramos; Il Siviglia vince l’Europa League 3-2 sull’Inter, è il sesto titolo per gli spagnoli.

Processo agli ultrà di San Siro: Inter, Milan e Lega Serie A ammesse come parti civili - Milano, 4 marzo 2025 – Inter, Milan e la Lega Serie A sono state ammesse come parti civili, per il riconoscimento degli eventuali danni subiti, nel processo con rito abbreviato a Milano a ... Riporta ilgiorno.it

Processo agli ultrà di Inter e Milan. Società e Serie A saranno parti civili - L’accusa è associazione per delinquere finalizzata a una serie di reati, tra cui aggressioni ed estorsioni. Secondo ilgiorno.it