Da Non convince a intoccabile | no al City per la Juve

Da “non convince” a intoccabile: la Juventus ha trasformato le sue sfide in vittorie sorprendenti. Quello che sembrava un passaggio breve e destinato a svanire si è rivelato un cammino di resilienza e strategia vincente, fino a far tremare anche i colossi come il City. Un esempio di determinazione che dimostra come, nel calcio come nella vita, il vero valore si costruisce pazientemente, e questa stagione ne è la prova.

Sembrava uno di passaggio, uno destinato a non restare. E invece si è preso tutto, senza mai alzare la voce, fino al punto in cui persino un'offerta da sogno può diventare superflua (AnsaFoto) – serieanews.com È stata una stagione complicata per la Juventus, sicuramente. Un nuovo progetto che non è mai decollato, la sensazione che stesse andando tutto a rotoli, e anche quell'altra sensazione, forse ancora più fastidiosa, che tutti quei soldi spesi non avessero portato proprio a nulla. Ora che i giochi sono fatti, bisognerà distinguere tra gli errori di valutazione e ciò che non ha funzionato solo perché è mancato un contesto in cui potesse rendere.

